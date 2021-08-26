Прямой эфир
Общество
В Минтрансе спрогнозировали рост пассажиропотока на внутренних авиарейсах
Мир
Пушков высмеял оцененную Украиной сумму ущерба из-за Крыма
Мир
В минобороны Британии предупредили об угрозе теракта в аэропорту Кабула
Спорт
Регионы охватил бум строительства объектов для зимних видов спорта
Общество
В Москве раскрыли преступную схему с участием полицейских
Общество
СК попросил об аресте подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Спорт
Хоккеист Зарипов намерен завершить карьеру по окончании сезона КХЛ 2021/22
Мир
ОДКБ проведет в Киргизии учения по уничтожению вторгшихся НВФ
Общество
В России за сутки выявили 19 630 новых случаев COVID-19

В Москве пройдет IV Форум социальных инноваций регионов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 9 по 11 сентября в Гостином дворе состоится IV Форум социальных инноваций регионов. В течение трех дней для гостей и участников пройдут больше 40 лекций и дискуссий с участием экспертов мирового уровня, интерактивная выставка социальных проектов Москвы и регионов России. На стендах и в залах можно будет увидеть презентации новейших технологий и инноваций, которые касаются практически всех сфер нашей жизни. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 9 по 11 сентября мы вновь проведем Форум социальных инноваций регионов. Главной темой этого года станут вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений — здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Совместно с ведущими мировыми экспертами мы поговорим о том, что нас ждет в ближайшие 50 лет, какие профессии нужны в новой реальности, как противостоять старости. Обсудим и другие актуальные темы. Каждый день на форуме будет работать выставка инновационных проектов в социальной сфере. Здесь гости смогут ознакомиться с новыми возможностями образования, в том числе для людей старшего возраста, поговорить с карьерными менеджерами, пройти психологические экспресс-консультации и многое другое. Мы поделимся московским опытом реализации передовых проектов в социальной сфере и обменяемся лучшими практиками с регионами», — пояснила заместитель мэра.

В этом году в деловой программе участвуют спикеры из 13 стран мира: России, США, Израиля, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландов и др. Форум объединяет экспертов из самых разных областей — ученых, футурологов, блогеров, спортсменов, учителей, предпринимателей, писателей, врачей, общественных деятелей и политиков.

Среди спикеров, которые проведут дискуссии и ответят на вопросы гостей форума, — известный футуролог и эксперт по трендам будущего Герд Леонгард. Он расскажет, что нас ждет в ближайшем будущем, какие появятся технологии, как мы будем жить и кем работать. Также можно будет услышать известного архитектора и урбаниста Хироки Мацуро, который объяснит, как города могут исцелять людей с помощью инфраструктуры. Научный сотрудник Института исследования счастья Майкл Биркьер посоветует, как избавиться от стресса и усталости в мегаполисе. А детский и семейный психолог Лариса Суркова пообщается с родителями и даст ценные советы по воспитанию детей и созданию комфортной атмосферы в семье.

Для тех, кто не сможет присутствовать на форуме лично, предусмотрена прямая трансляция из залов. Она доступна в режиме реального времени или в записи, которая остается на сайте.

Участие в форуме бесплатное. Чтобы попасть на площадку, понадобится пройти онлайн-регистрацию на сайте. Для безопасности гостей посетить мероприятие можно только при наличии QR-кода, который подтверждает защиту от COVID-19.

Напомним, QR-код можно получить, если вы:

  • прошли вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ;
  • переболели COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней), по данным официального регистра переболевших;
  • имеете отрицательный ПЦР-тест, проведенный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в ЕМИАС (срок действия — три календарных дня с даты получения результата исследования).

На время работы форума в Гостином дворе продолжит принимать посетителей центр вакцинации в объеме, достаточном, чтобы удовлетворить текущий спрос.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021