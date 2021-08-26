В Москве пройдет IV Форум социальных инноваций регионов

С 9 по 11 сентября в Гостином дворе состоится IV Форум социальных инноваций регионов. В течение трех дней для гостей и участников пройдут больше 40 лекций и дискуссий с участием экспертов мирового уровня, интерактивная выставка социальных проектов Москвы и регионов России. На стендах и в залах можно будет увидеть презентации новейших технологий и инноваций, которые касаются практически всех сфер нашей жизни. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 9 по 11 сентября мы вновь проведем Форум социальных инноваций регионов. Главной темой этого года станут вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений — здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Совместно с ведущими мировыми экспертами мы поговорим о том, что нас ждет в ближайшие 50 лет, какие профессии нужны в новой реальности, как противостоять старости. Обсудим и другие актуальные темы. Каждый день на форуме будет работать выставка инновационных проектов в социальной сфере. Здесь гости смогут ознакомиться с новыми возможностями образования, в том числе для людей старшего возраста, поговорить с карьерными менеджерами, пройти психологические экспресс-консультации и многое другое. Мы поделимся московским опытом реализации передовых проектов в социальной сфере и обменяемся лучшими практиками с регионами», — пояснила заместитель мэра.

В этом году в деловой программе участвуют спикеры из 13 стран мира: России, США, Израиля, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландов и др. Форум объединяет экспертов из самых разных областей — ученых, футурологов, блогеров, спортсменов, учителей, предпринимателей, писателей, врачей, общественных деятелей и политиков.

Среди спикеров, которые проведут дискуссии и ответят на вопросы гостей форума, — известный футуролог и эксперт по трендам будущего Герд Леонгард. Он расскажет, что нас ждет в ближайшем будущем, какие появятся технологии, как мы будем жить и кем работать. Также можно будет услышать известного архитектора и урбаниста Хироки Мацуро, который объяснит, как города могут исцелять людей с помощью инфраструктуры. Научный сотрудник Института исследования счастья Майкл Биркьер посоветует, как избавиться от стресса и усталости в мегаполисе. А детский и семейный психолог Лариса Суркова пообщается с родителями и даст ценные советы по воспитанию детей и созданию комфортной атмосферы в семье.

Для тех, кто не сможет присутствовать на форуме лично, предусмотрена прямая трансляция из залов. Она доступна в режиме реального времени или в записи, которая остается на сайте.

Участие в форуме бесплатное. Чтобы попасть на площадку, понадобится пройти онлайн-регистрацию на сайте. Для безопасности гостей посетить мероприятие можно только при наличии QR-кода, который подтверждает защиту от COVID-19.

Напомним, QR-код можно получить, если вы:

прошли вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ;

переболели COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней), по данным официального регистра переболевших;

имеете отрицательный ПЦР-тест, проведенный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в ЕМИАС (срок действия — три календарных дня с даты получения результата исследования).

На время работы форума в Гостином дворе продолжит принимать посетителей центр вакцинации в объеме, достаточном, чтобы удовлетворить текущий спрос.