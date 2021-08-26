Единовременные соцвыплаты в РФ обеспечат из ненефтегазовых доходов

Единовременные соцвыплаты пенсионерам, военным и правоохранителям будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в Центробанке РФ.

«Единовременные выплаты, объявленные президентом, которые по оценкам Минфина составят около 500 миллиардов рублей, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. <...> Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Соответственно данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России», — приводят «РИА Новости» сообщение регулятора.

Ненефтегазовые доходы — доходы бюджета, связанные с внутренним производством, импортом и прочие.

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих.

24 августа Путин подписал указ о единовременной выплате. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

В тот же день глава государства предложил распространить единовременную выплату военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Выступая на втором этапе съезда партии «Единая Россия», Путин назвал заботу о людях пожилого возраста одним из главных приоритетов властей страны. Глава государства также подчеркнул, что выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все российские пенсионеры, как работающие, так и нет.