СКР проверяет данные об отравлении 29 человек в кафе Томска

СУ СКР по Томской области начало проверку информации об отравлении 29 человек в одном из кафе Томска. Она появилась в соцсетях.

При этом в пресс-службе регионального Роспотребнадзора утверждают, что ни одной жалобы от пострадавших в ведомство не поступило. Кроме того, медицинские учреждения в последние дни никаких данных об отравлениях в организациях общепита не передавали.

Как поясняет РИА «Томск», в соцсетях писали, что в кафе «Медведи на Макушина» отмечали две свадьбы, на которых около 30 человек отравились.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а после этого примут решение о возбуждении уголовного дела.