Для обманутых дольщиков в Амурской области построят 55 квартир

Застройщик ЖК «Современник», который возводится в селе Чигири, планирует раньше срока передать 55 квартир и обеспечить жильем всех обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

«Застройщик готов взять на себя повышенные обязательства и уже к концу 2023 года обеспечить жильем всех обманутых дольщиков», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Строительство первого литера ЖК в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта началось в апреле 2021 года, а возведение второго планируется начать в третьем квартале 2022 года, передает asn24.ru.

В этом году порядка 800 обманутых дольщиков Приморского края получат свое жилье. Три дома, которые собираются сдать в эксплуатацию в этом году, уже достроили, на остальных строительных объектах работы еще ведутся, но все в графике. Первый из долгостроев будет сдан уже в августе. Решается вопрос по финансированию строительства еще семи долгостроев. В общей сложности с 2019 года в регионе были достроены 15 домов, долгожданные ключи от своих квартир получили более 2,5 тыс. человек.