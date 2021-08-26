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Для обманутых дольщиков в Амурской области построят 55 квартир

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Застройщик ЖК «Современник», который возводится в селе Чигири, планирует раньше срока передать 55 квартир и обеспечить жильем всех обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

«Застройщик готов взять на себя повышенные обязательства и уже к концу 2023 года обеспечить жильем всех обманутых дольщиков», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Строительство первого литера ЖК в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта началось в апреле 2021 года, а возведение второго планируется начать в третьем квартале 2022 года, передает asn24.ru.

В этом году порядка 800 обманутых дольщиков Приморского края получат свое жилье. Три дома, которые собираются сдать в эксплуатацию в этом году, уже достроили, на остальных строительных объектах работы еще ведутся, но все в графике. Первый из долгостроев будет сдан уже в августе. Решается вопрос по финансированию строительства еще семи долгостроев. В общей сложности с 2019 года в регионе были достроены 15 домов, долгожданные ключи от своих квартир получили более 2,5 тыс. человек.

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