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Forbes составил рейтинг инвесторов в благотворительность и экологию

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Генеральный директор производителя электромобилей Arrival, бывший заместитель министра связи России Денис Свердлов возглавил первый рейтинг Forbes импакт-инвесторов — бизнесменов, жертвующих и инвестирующих деньги в снижение негативных последствий для общества и экологии.

Единство измерений: Россия и Азия создадут стандарт «зеленых» проектов
Какие страны заинтересованы инвестировать в экологичные компании РФ

С 2010 года предприниматель потратил на благотворительность, социальные и экологические проекты $5,65 млрд. Журнал отмечает, что производитель коммерческих электрокаров Arrival полностью «зеленый» — от безотходного производства корпусов электробусов из термокомпозитной ткани до утилизации продукта и использования батарей после эксплуатации.

Импакт-инвестиции, или социально преобразующие инвестиции, направлены на социальные изменения. В классификации социальных проектов, разработанной московской школой управления «Сколково», такие инвестиции находятся между филантропией и социально ответственным бизнесом и предполагают некую норму прибыли, но приоритетным остается именно социальное воздействие.

При составлении списка Forbes использовал данные, предоставленные 31 участником рейтинга 200 самых богатых бизнесменов России. Журнал подсчитал их затраты на благотворительность, социальные проекты, защиту природы с 2010 года.

На втором месте рейтинга расположился глава USM Holdings Алишер Усманов, потративший на такие проекты $2,99 млрд, на третьем — председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг, инвестировавший в социально преобразующие проекты $2,53 млрд.

В начале августа «Известия» писали, что Россия и страны Азии разработают общий стандарт «зеленых» проектов, для чего будет создан единый методологический центр «зеленой» таксономии. Такую идею российской стороны поддержала Азиатская парламентская ассамблея. Единый стандарт должен привлечь инвесторов в «зеленые» проекты регионов — они будут заранее знать, куда направляются и как используются вложенные ими деньги. России кооперация позволит привлечь деньги компаний из Азии. В Минэкономразвития такой интерес увидели у пяти стран — членов АПА — Эмиратов, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана.

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