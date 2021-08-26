Силовики задержали участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве

Правоохранительные органы пресекли в Москве преступную схему в сфере ритуальных услуг с участием полицейских. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших преступную схему в сфере ритуальных услуг», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, сотрудники дежурных частей отделов МВД по районам Северное Измайлово и Нагорный на протяжении долгого времени получали взятки от представителей ритуального агентства за предоставление данных о вызовах полиции по фактам смерти граждан. После этого предприниматели в короткие сроки прибывали на адрес и навязывали дорогостоящие услуги по захоронению.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 4 ст. 291 УК РФ «Получение взятки» и «Дача взятки» соответственно.

27 июля в Иркутске при получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя начальника Следственного управления (СУ) МВД по Бурятии полковника юстиции Андрея Бардаханова. Подробности не уточнялись.