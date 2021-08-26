Регионы охватил бум строительства объектов для зимних видов спорта

Сразу в нескольких российских регионах ведется строительство инфраструктуры для зимних видов спорта, сообщает 26 августа портал «Деловой Петербург».

Так, на днях власти Магаданской области объявили о начале подготовки строительства лыжного стадиона имени Елены Вяльбе. Согласно сайту госзакупок, планируемая сумма работ составит более 1,1 млн рублей, срок выполнения работ — до 2025 года.

Новая ледовая арена на 10 тыс. зрителей скоро появится и в Новосибирске, ее строительство приурочено к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Возведение комплекса обойдется в 10,5 млрд рублей. Планируется, что там будут проводиться спортивные соревнования международного уровня, тренировочные мероприятия сборных страны и коммерческих спортивных команд.

Также в Ясенево по проекту, разработанному совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, ведется строительство Центра спорта и образования «Самбо-70». Во дворце разместят две ледовые арены, два тренажерных зала, восемь залов для хореографии, а также восстановительно-реабилитационный центр.

Комплекс, рассчитанный на более чем 1 тыс. мест, будет задействован для тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровней среди детей и взрослых, а также для проведения ледовых шоу и массовых катаний горожан. Объем инвестиций составит порядка 1,2 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге проводится реконструкция здания спортивно-культурного комплекса для проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года. Проект предполагает создание многофункционального спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной, комплекс способен вместить более 20 тыс. зрителей на главной арене и не около 300 зрителей на малой арене. Сметная стоимость проекта по реконструкции СКК за время разработки проекта увеличилась до 37 млрд рублей.

В Екатеринбурге планируется разместить биатлонный комплекс, которому будет присвоено имя уральского биатлониста Антона Шипулина. Однако пока проект не прошел государственную экспертизу. Планируется, что комплекс будет включать трассы для скандинавской ходьбы, бассейн, тренировочную ледовую арену, легкоатлетический стадион, пятиэтажную гостиницу, ресторан и паркинг. К декабрю 2023 года в столице Урала также запустят многофункциональную ледовую арену Уральской горно-металлургической компании на 15 тыс. зрителей.

В Петрозаводске построят лыжный комплекс. Со следующего года там начнется создание целого кластера зимних видов спорта — гостиницы и современной базы для тренировок сборных команд страны. По словам вице-премьера по вопросам экономики правительства республики Дмитрия Родионова, основой для создания кластера станут республиканский спортивный комплекс «Курган», трасса «Фонтаны» и окрестности озера Лососинного.

В Крыму строится крытый каток с искусственным льдом площадью более 10 тыс. кв. м. Здание будет оборудовано трибуной на 750 зрителей, залами индивидуальной силовой подготовки, тренажерным и акробатическим залами, классами хореографии и др. Отмечается, что максимальная пропускная способность при тренировочном процессе составит 189 человек в смену, в день до 9 смен.

В Сосновом Бору Ленинградской области идет строительство к 2024 году спортивного комплекса с катком и бассейном. Корпорация «Росатом» профинансирует 50% стоимости строительства, остальную половину оплатят региональные власти. Площадь застройки составит до 7 тыс. кв. м. Кроме того, в Ленинградской области идет реконструкция ледового дворца «Флагман-арена».

В городе Соколе Вологодской области возводят ледовый дворец с хоккейным полем с искусственным льдом. Бюджет проекта составляет около 300 млн рублей.

Выполнение подрядных работ по разработке рабочей документации и строительству объекта Ледовой арены под Воронежем оценили в 384,8 млн рублей. Проект предполагает ледовое поле для проведения хоккейных игр и массовых катаний на коньках, зал для оздоровительной гимнастики, тренажерный зал и сборно-разборные трибуны на 250 мест.

В пляжной зоне новосибирского парка «Бугринская роща» частный инвестор возводит комплекс из трассы для сноутюбинга и трех бассейнов с подогревом. Трассу оснастят пунктами проката модульного типа и подъемником. Общая вместимость бассейнов разной величины — 499 человек. Стоимость готового проекта оценивается в 70 млн.

В 2021 году, согласно распоряжению правительства РФ, на финансирование строительства спортивных объектов будет направлено 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение о распределении средств было подписано в январе премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Работа в этом направлении ведется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».