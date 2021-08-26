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Акция по сбору яблок для животных стартовала в Хабаровске

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Под Хабаровском в питомнике имени Сысоева проходит акция «Яблочкин Спас — яблочек припас» по сбору яблок для животных. Имея определенное количество яблок, порядка 5 кг, можно пройти на территорию зоосада бесплатно.

Сотрудники ожидают основной наплыв участников акции на выходных 28 и 29 августа, пишет ИА AmurMedia. До этого в питомнике собирали овощи для животных. Оба мероприятия продлятся до окончания сезона сбора урожая, то есть до 1 октября.

По словам экскурсовода «Приамурского» зоосада Ирины Меркурьевой, яблоки любит большая часть подопечных питомника, особенно медведи и лоси. Они необходимы для прикормки, поскольку в них много витаминов и клетчатки. Плоды очень полезны тем животным, кто зимой отойдет ко сну.

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