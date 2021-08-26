Две центральные улицы в Ростове-на-Дону будут перекрыты до декабря

В центре Ростова-на-Дону с 8 сентября по 1 декабря будет прекращено движение транспорта по двум улицам, информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. В связи со строительством крупного жилого комплекса будет введено ограничение на движение автомобилей по улице Красноармейской и Театральному проспекту в створе дома на улице Красноармейской под литером 157В/73.

Движение будет ограничено почти на три месяца, ограничение вступит в силу 8 сентября и будет действовать до 1 декабря 2021 года, передает RostovGazeta.

Ранее в Ростове-на-Дону стартовали работы по проектированию новой канатной дороги через реку. Общая протяженность канатки составит около 2 км, она свяжет правый и левый берега Дона. Предполагается, что всего будет создано четыре станции. Две из них расположатся на правом берегу, одна промежуточная — на Зеленом острове, а конечная — на левом берегу, восточнее «Ростов-Арены».