В Минтруде разъяснили новый порядок получения соцвыплат многодетными семьями

Министерство труда и соцзащиты планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям. Теперь власти при выплате пособий не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом. Об этом «Известиям» рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Изменения внесут в законодательство до конца текущего года.

Первоначально с соответствующими жалобами в министерство обратились члены Совета матерей в мае 2021 года.

Как рассказала «Известиям» председатель организации Татьяна Буцкая, заявители отмечали, что им отказывают в ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, потому что у семьи числится второй автомобиль, который находится в угоне. Госавтоинспекция не снимает с регистрационного учета такие машины, и в органы социальной защиты по запросам поступает информация о наличии у семьи двух транспортных средств. В итоге малообеспеченная семья, которая уже пострадала из-за кражи своего имущества, не может получить поддержку от государства.

«Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года, — рассказала Баталина.

По словам зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаила Терентьева, ранее критерии малообеспеченности уже менялись: в прошлом году при назначении выплат детям от трех до семи лет для оценки дохода учитывались компенсации по инвалидности, однако в этом году это правило отменили.

Как отметил Терентьев, при введении новых мер поддержки власти должны учиться на своих ошибках и более тщательно прорабатывать систему оценки нуждаемости, чтобы одна госпомощь не отменяла другую. Иначе гражданам приходится тратить много времени и сил в попытках получить выплаты, которые для них предназначались.

16 августа депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, которые те ранее потратили на обучение в вузе. Соответствующее письмо с инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Реализация подобной инициативы, по его словам, может стать значительным стимулом для молодых семей, которые планируют заводить детей.

23 июня уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для новых ежегодных выплат многодетным семьям. Так, она предлагает разработать специальный ежегодный «многодетный» капитал в размере 100 тыс. рублей.