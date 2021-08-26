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В МИЦ «Известия» расскажут о безопасности в преддверии Дня знаний

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27 августа в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Безопасность образовательных учреждений в преддверии учебного года».

Как будет осуществляться охрана образовательных заведений в новом учебном году? Планируются ли тематические обучающие мероприятия? Каковы результаты мониторинга образовательных учреждений в преддверии 1 сентября? Какие методические рекомендации и санитарные меры необходимо будет соблюдать? Какие меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений предприняты в преддверии учебного года расскажут:

  • Валерий Грибакин, официальный представитель Росгвардии;
  • Мария Кольцова, заместитель начальника управления охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России;
  • представитель Роспотребнадзора.

Аккредитация возможна только онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

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Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

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