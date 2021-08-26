Хоккеист Зарипов намерен завершить карьеру по окончании сезона КХЛ 2021/22

Игрок казанского хоккейного клуба «Ак Барс» 40-летний Данис Зарипов намерен завершить карьеру после окончания сезона 2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе команды.

«Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку — в команде это всегда видят и ценят», — заявил спортсмен.

Спортсмен пришел в «Ак Барс» в 2001 году. Предстоящий сезон станет для него 17-м в составе казанской команды. Зарипов провел в клубе 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 (288+345) очка. Форвард — рекордсмен «Ак Барса» по количеству набранных очков в высших дивизионах страны.

Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина, добавляет «Спорт-Экспресс».

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