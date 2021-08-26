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Российские вузы объявили дополнительный набор абитуриентов

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Некоторые российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает «Коммерсантъ».

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Так, о дополнительном зачислении объявили сразу несколько вузов Москвы — МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. К этому прибегают, когда абитуриент отзывает свои документы, и на освободившееся место зачисляют другого кандидата.

Про дополнительный набор на платные места объявил ряд факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, а именно: факультеты журналистики, психологии, философии, юридический, а также географический, пишет «Газета.ру».

Иркутский и Севастопольский государственные университеты ждут абитуриентов на бюджетные места, которые остались после окончания зачисления на бакалавриат.

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин назвал ситуацию уникальной. По его словам, проблема вызвана новыми правилами приема — абитуриенты не верили, что будут зачислены на бюджет, и подавали заявления в первый попавшийся вуз.

Ранее зачисление проходило в три этапа: сперва зачислялись победители олимпиад, затем публиковались списки тех, кто прошел в первую волну поступления. Если попавшие в списки приносили оригиналы документов в один вуз, то автоматически выбывали из конкурса в других учебных заведениях, и на освободившееся места могли претендовать другие выпускники школ.

В 2021 году вторую волну отменили. Выпускники перед зачислением должны были сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.

19 августа ректор Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров высказал мнение, что зачисление в один этап упрощает и упорядочивает систему приема в вузы. Он отметил, что благодаря новой системе формируется понятный и прозрачный рейтинг, в котором уже меньше места «играм» и «надуманным стратегиям», а абитуриенты точно видят свои шансы на поступление на все имеющиеся бюджетные места.

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