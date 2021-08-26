Камчатке выделят 100 млн рублей на модернизацию инфраструктуры

Правительство России приняло решение помочь регионам в решении проблемы аварийного жилья и создании инфраструктуры для комфортной жизни граждан. На эти цели из Резервного фонда выделят 19,7 млрд рублей. Распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Деньги предусмотрены в бюджете на 2022–2023 годы, но будут направлены сейчас. Более 13 млрд рублей направят на ускоренное расселение граждан из аварийных домов в 23 регионах. Планируется переселить почти 26 тыс. человек.

Порядка 3,5 млрд рублей направят в 10 регионов на ускоренное завершение строительства инфраструктуры, важной для жителей новостроек. Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, коммунальных объектах и дорогах.

На модернизацию объектов инфраструктуры в Камчатском крае, Воронежской и Ростовской областях потратят около 1 млрд рублей. Так, Камчатка получит 100 млн рублей.

Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России», пишет ИА KamchatkaMedia.

25 августа сообщалось, что из федерального бюджета регионам будет направлено более 21,5 млрд рублей на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.