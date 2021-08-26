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Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Тюмени

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Коллега предполагаемого убийцы 8-летней девочки в Тюмени рассказал, что в последнее время в поведении мужчины знакомые начали замечать странности.

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«В последнее время он ведет себя как-то неадекватно. Сам я с ним месяц не виделся последний, можно сказать, но ребята отмечали, что он стал более пассивным и при этом уверенным, как будто что-то ему адреналин дало», — заметил коллега подозреваемого в беседе с телеканалом РЕН ТВ 26 августа.

Он добавил, что с мужчиной особо никто из коллег близко не общался. Среди работников ходили слухи о том, что тот употребляет наркотики.

«Частенько его видели пьяным. В обществе его не очень-то воспринимали как ценного сотрудника. Я замечал, что он несерьезный человек. Месяца три назад я со знакомым общался, а он подошел такой задумчивый. словно в облаках. И такое было впечатление, словно у него перед глазами мрак какой-то и он не понимает, что у него завтра-послезавтра в жизни будет», — заключил мужчина.

Ранее в этот день было опубликовано видео с подозреваемым в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.

40-летний мужчина был задержан накануне, 25 августа. В МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Дополнительно отмечалось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Девочка пропала 30 июня. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Бывший консультант криминалистики главного управления Следственного комитета России Дмитрий Кирюхин, 26 августа комментируя инцидент с убийством ребенка, вспомнил другие схожие случаи в Тюмени. По словам криминалиста, серия схожих похищений и убийств тянется начиная с 1997 года.

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