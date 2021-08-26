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Директора пансионата в Реутове арестовали после издевательств сиделки над постояльцем

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Задержан гендиректор пансионата «Олимпия хаус» в подмосковном Реутове, где сиделка издевалась над пожилым человеком. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Анна Тертичная.

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По версии следствия, мужчина, будучи директором пансионата, не обеспечил надлежащих условий для проживания и ухода за постояльцами заведения.

Подозреваемую в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове сиделку арестовали. По данным следствия, она, являясь санитаркой, допускала в отношении подопечных жестокое обращение. В ходе допроса женщина признала свою вину.

23 августа сообщалось, что сотрудница пансионата «Олимпия хаус» в Реутове покинула учреждение сразу после того, как ей продемонстрировали ролик, где она избила тряпкой пожилого постояльца.

Сотрудники ГУ МВД по Московской области начали проверку после опубликованных в Сети кадров. На записи постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.

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