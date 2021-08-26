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Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени участвовал в ее поисках
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Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени участвовал в ее поисках

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Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, принимал участие в ее поисках. Об этом 26 августа рассказал один из волонтеров, также искавший школьницу.

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«Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру поло», — рассказал доброволец сайту 72.RU.

Ранее в этот день 40-летнего подозреваемого доставили на место проведения следственных действий.

Мужчина был задержан накануне. В МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Бывший консультант криминалистики главного управления СК РФ Дмитрий Кирюхин, комментируя инцидент с убийством ребенка, вспомнил другие схожие случаи в Тюмени. По словам специалиста, серия схожих похищений и убийств тянется начиная с 1997 года.

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