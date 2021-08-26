Ученые выявили постепенное усиление защиты от COVID-19 после «Спутника V»

Исследователи из Аргентины выяснили, что защита организма от коронавируса растет в течение шести месяцев после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Результаты исследований 26 августа опубликовали в Twitter производители вакцины.

Так, ученые изучили 1,8 тыс. образцов сыворотки крови людей, привитых «Спутником V». Образцы были получены с января по август 2021 года.

«Наши наблюдения показали, что защита усиливается в течение шести месяцев после вакцинации вследствие созревания антител, что приводит к усилению антител против мутаций вируса, вызывающих иммунный побег», — приводятся выводы аргентинских ученых.

11 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что опыт применения «Спутника V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19.

Ранее, 8 июля, минздрав Аргентины подтвердил высочайшую безопасность «Спутника V». Отмечалось, что на 100 тыс. введенных доз приходится менее трех случаев госпитализации. Согласно данным доклада, на легкие побочные эффекты пожаловались 0,5% привитых российским препаратом.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. Согласно сведениям РФПИ, «Спутник V» на данный момент одобрен в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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