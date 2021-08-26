Власти США обязали IT-гигантов усилить системы кибербезопасности

Власти США взялись за укрепление систем кибербезопасности. Особенно усилить защиту призвали операторы ключевых объектов инфраструктуры. Для этого правительство будет сотрудничать с частными корпорациями, передает телеканал «Известия». Инициативу уже поддержали в Microsoft и Google. Эти цифровые гиганты выделят на программу $30 млрд. Помимо них собственные инициативы в этой сфере анонсировали Apple, Amazon и IBM. Причем последние собираются подготовить 150 тыс. специалистов по кибербезопасности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.