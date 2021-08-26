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Посол России Келин предостерег власти Великобритании от повторения инцидента в Черном море

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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин предупредил Лондон о возможных последствиях в случае повторения инцидента с несанкционированным заходом британского корабля в территориальные воды России. Об этом дипломат сообщил в четверг, 26 августа, в программе Hard Talk корпорации «Би-би-си».

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«Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час. Он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с Морской конвенцией», — заявил Келин.

Посол уточнил, что инцидент не был мирным проходом, как утверждает британское правительство.

«Это была демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности», — добавил дипломат.

Келин отметил, что в случае повторения провокации власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении», пишет «Газета.ру».

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

Однако 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.

1 августа командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что Военно-морские силы РФ сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, якобы «провоцируя североатлантический флот». Соединенные Штаты, подчеркнул он, не будут наносить удар первыми, но при этом он лично не будет «требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть».

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко также назвал заявление Берка крайне опасным. По его словам, оно содержит неприкрытую угрозу применения силы.

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