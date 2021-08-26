В Ростовской области рассказали о росте ВРП

Практически все социально-экономические показатели Ростовской области имеют положительную динамику. Так, по оценке минэкономразвития Ростовской области, в первом полугодии этого года валовой региональный продукт вырос на 8,7% и достиг 826,7 млрд рублей. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба по итогам заседания областного правительства.

Промышленное производство выросло за первое полугодие 2021 года на 14,0%, сельское хозяйство — на 0,5%, жилья введено на 11 % больше, чем в прошлом году. Розничный товарооборот и оборот общепита — увеличились на 16,8% и на 37,2% соответственно.

«Мы отмечаем хорошие результаты развития донской экономики в первом полугодии. Принципиальная задача — выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важное значение имеют вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена, чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания, — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Восстановление экономики в регионе подтверждается тем, что рост инвестиций за первые полгода 2021-го составил почти 122%. Частные инвестиции тоже в плюсе — более чем на 20%. Также отмечается стабилизация ситуации на рынке труда и занятости населения.

Регион сохраняет лидирующие позиции в Южном федеральном округе по значению показателя «Индекс промышленного производства». Индекс промпроизводства за январь–июнь 2021 года составил 114% к уровню аналогичного периода 2020 года (среднероссийский показатель — 104,4 %).

Комбайновым заводом «Ростсельмаш» за шесть месяцев выпущено около 3,4 тыс. комбайнов, что на 4% выше, чем годом ранее. На 66% вырос объем производства на «КОМЗ-Экспорт» по итогам первого полугодия в сравнении с прошлым годом. Выпуск товаров в натуральном выражении компании «Эмпилс» увеличен на 5%, а отгрузка — на 23%.

Темпы и результаты недавно завершенной уборки ранних зерновых оказались выше прошлогодних. Собрано 12,7 млн т ранних культур — практически на 9% больше, чем в 2020 году. Урожайность зерна лучше прошлогодних значений на 8,6%.

Объем работ в строительстве за первое полугодие 2021 году составил 81 млрд 909 млн рублей, что на 47,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам шести месяцев 2021 года Ростовская область заняла 9-е место по вводу жилья в Российской Федерации и 2-е место в Южном федеральном округе.

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года уже доработана. Сейчас обновленный документ проходит согласование в областных министерствах. В сентябре новая редакция «Стратегии-2030» будет представлена на публичные слушания.

«Мы договаривались, что в этом году работа над корректировкой стратегии будет завершена. При ее доработке должны быть учтены все проблемные вопросы, которые волнуют жителей области», — сказал Голубев.