Ученые предупредили о нарастании активности вулкана Шивелуч

Ученые предупреждают о нарастании активности вулкана Шивелуч на Камчатке и чрезвычайной опасности нахождения в этом районе. Периодически происходят крупные обвалы раскаленного материала и образование лавин.

Сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук рассказал ИА KamchatkaMedia, что над юго-восточной кромкой кратера наблюдается свечение. Крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов происходят до четырех раз за одну ночь.

Активность Шивелуча резко выросла после землетрясения 29 июля в районе полуострова Аляска. Разрушился лавовый обелиск, который формировался в кратере вулкана с начала года. На его месте выжимается магматический материал. Разрушение лавового купола может произойти в любой момент, и пепловая колонна поднимется на высоту до 12 тыс. м.

Ученые института вулканологии ведут постоянный мониторинг активности Шивелуча. Он является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. Его рост оценивается в 60-70 тыс. лет. Расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи.

25 августа из кратера вулкана зарегистрировали парогазовый выброс. Он содержал небольшое количество пепла. Высота выброса составила порядка 3,5 км.