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В Москве раскрыли преступную схему с участием полицейских

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Правоохранительные органы Москвы задержали пятерых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг, в которую были вовлечены сотрудники столичных отделов МВД. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

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«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших преступную схему в сфере ритуальных услуг», — рассказали журналистам в пресс-службе.

По факту происшествия следственным управлением по САО ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

В пресс-службе сообщили, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово города Москвы систематически получали деньги в крупном размере от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода.

Эту информацию предприниматели использовали для установления телефонного контакта с представителями умершего в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что россияне начали экономить на дополнительных и мемориальных услугах при заказах в ритуальных агентствах, особенно в регионах. Объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей, показатель вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года — 34,07 млрд рублей.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин заявлял, что россияне стали чаще заказывать кремацию. Число таких процедур выросло, а они на 40% дешевле обычного захоронения.

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