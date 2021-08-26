Эксперт Минздрава назвала лучший срок для вакцинации беременных

Беременным женщинам лучше всего вакцинироваться против коронавируса после 22-й недели. Об этом 26 августа сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина.

«В России к применению во время беременности в настоящее время разрешена вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель», — заявила она журналистам.

Долгушина добавила, что коронавирус является опасным заболеванием для беременных, которое может привести к акушерских осложнениям и материнской смертности. Кроме того, COVID-19 особенно опасен для беременных с заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом, ожирением и рядом других заболеваний, уточнила специалист.

Наталья Долгушина подчеркнула необходимость вакцинации для профилактики тяжелой формы течения коронавируса. По словам эксперта, лучше поставить прививку еще на этапе планирования беременности.

Ранее, 20 августа, в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что у беременных женщин, которые заболели COVID-19, повышается риск преждевременных родов. При этом вакцинация от коронавируса может защитить женщину и ее будущего ребенка.

В Минздраве РФ беременным рекомендовали пройти вакцинацию против коронавируса, так как проведенные исследования доказали эффективность и безопасность вакцин.

11 августа директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего препарат от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что вакцина не оказывает никакого влияния на новорожденных. По его словам, полученные от матери антитела к коронавирусу могут защищать малышей до шести-семи месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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