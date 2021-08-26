Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей Москвы до 35 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей Москвы до 35 лет. Об этом 26 августа сообщается на сайте правительства Москвы.
«Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство (для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования)», — говорится в сообщении.
Кроме того, горожане смогут принять участие в специальных программах молодежной практики. Для этого необходимы профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания обучения.
Ранее меры поддержки молодежи были доступны гражданам до 30 лет. В 2020 году столичная служба занятости помогла трудоустроить более 50 тыс. молодых людей этой возрастной категории. Распространение мер поддержки на москвичей в возрасте до 35 лет поможет найти работу большему числу граждан, подчеркнули в пресс-службе столичного мэра.
В прошлом году в службе занятости также появилась программа «Первая работа». Она помогает найти работу для молодежи, в том числе и на летний период. Также служба трудоустраивает и проводит отдельные программы, мероприятия для категорий «люди с инвалидностью», «женщины с детьми», «малоимущие», «пожилые люди».
6 августа министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы в России возвращается к допандемическим показателям.
Он уточнил, что до пандемии коронавируса уровень безработицы был 4,6–4,7%, по итогам безработица установилась на отметке 4,8%.
В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова в марте объясняла безработицу среди молодежи тем, что рынок труда не отвечает их современным требованиям. По ее словам, люди до 29 лет составляют 34% безработных в России, пишет «Газета.ру».
Она отметила, что 2020 год стал сложным для экономики и рынка труда, когда был зафиксирован и рост безработицы.