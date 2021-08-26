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Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей Москвы до 35 лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей Москвы до 35 лет. Об этом 26 августа сообщается на сайте правительства Москвы.

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«Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство (для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования)», — говорится в сообщении.

Кроме того, горожане смогут принять участие в специальных программах молодежной практики. Для этого необходимы профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания обучения.

Ранее меры поддержки молодежи были доступны гражданам до 30 лет. В 2020 году столичная служба занятости помогла трудоустроить более 50 тыс. молодых людей этой возрастной категории. Распространение мер поддержки на москвичей в возрасте до 35 лет поможет найти работу большему числу граждан, подчеркнули в пресс-службе столичного мэра.

В прошлом году в службе занятости также появилась программа «Первая работа». Она помогает найти работу для молодежи, в том числе и на летний период. Также служба трудоустраивает и проводит отдельные программы, мероприятия для категорий «люди с инвалидностью», «женщины с детьми», «малоимущие», «пожилые люди».

6 августа министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы в России возвращается к допандемическим показателям.

Он уточнил, что до пандемии коронавируса уровень безработицы был 4,6–4,7%, по итогам безработица установилась на отметке 4,8%.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова в марте объясняла безработицу среди молодежи тем, что рынок труда не отвечает их современным требованиям. По ее словам, люди до 29 лет составляют 34% безработных в России, пишет «Газета.ру».

Она отметила, что 2020 год стал сложным для экономики и рынка труда, когда был зафиксирован и рост безработицы.

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