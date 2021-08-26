Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Тюмени на следственных действиях

26 августа было опубликовано видео с подозреваемым в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.

Подозреваемого в убийстве привезли к дому № 40 по улице Судостроителей для следственного эксперимента. Квартира № 100А, в которой он проживал, находится на первом этаже.

40-летний мужчина был задержан накануне, 25 августа. В МВД сообщили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Дополнительно отмечалось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Девочка пропала 30 июня. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Бывший консультант ГУ криминалистики главного управления Следственного комитета России Дмитрий Кирюхин, 26 августа комментируя инцидент с убийством ребенка, вспомнил другие схожие случаи в Тюмени. По словам криминалиста, серия схожих похищений и убийств тянется начиная с 1997 года.