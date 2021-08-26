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Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже

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Врачи выписали из больницы еще одного пострадавшего при взрыве автобуса на остановке в Воронеже. Таким образом, на лечении остаются 12 человек, один из которых по-прежнему в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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«Еще одного пострадавшего выписали из отделения сурдологии ВОКБ № 1. Таким образом, в областной больнице лечатся 12 пострадавших. Один человек продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Девять пациентов — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Накануне Гусев заявил, что 12 человек, которые получили травмы средней степени тяжести в результате взрыва маршрутного автобуса в Воронеже, получат по 100 тыс. рублей компенсации.

Взрыв произошел 12 августа вечером неподалеку от остановки общественного транспорта, пострадали 24 человека, около 20 попали в больницы.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. 13 августа стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины случившегося рассматривают версию о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускало, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

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