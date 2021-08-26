Вузы РФ объявили дополнительный набор абитуриентов

Ряд российских вузов объявил о дополнительном наборе абитуриентов, так как забрать нужное число первокурсников не удалось. Об этом 26 августа сообщает «Коммерсантъ».

Так, в МГУ объявлен дополнительный набор на платные места сразу на несколько факультетов. Региональные вузы, например, Иркутский и Севастопольский государственные университеты, не сумели набрать нужное число абитуриентов на бюджетные места бакалавриата.

В Воронежском государственном техническом университете дополнительные бюджетные места пользуются чрезвычайным спросом: по одной из специальностей конкурс составляет 27 человек на место, сообщают журналисты.

В МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ прибегли к дополнительному зачислению. В тех случаях, когда поступивший абитуриент забирает документы, на его место приглашают другого подавшего документы.

Сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин называет ситуацию уникальной. По его мнению, абитуриенты не верили, что попадут на бюджетные места и готовы были отдать документы в любой вуз.

Раньше зачисление в вузы проходило в три этапа: сначала зачисляли победителей олимпиад, затем публиковались списки тех, кто прошел в первую волну. Если попавшие в списки приносили оригиналы документов в один вуз, то автоматически выбывали из конкурса в других учебных заведениях — на освободившееся места могли претендовать другие выпускники.

В 2021 году вторую волну отменили. Выпускники перед зачислением должны были сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.

«Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов. Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, «отчисляясь» из других. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление», — рассказал ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.

19 августа ректор Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров заявил, что ведение механизма зачисления в один этап упрощает и упорядочивает систему приема в российские вузы, это шаг в сторону повышения ответственности всех сторон приемной кампании.

18 августа стало известно, что в этом году многие абитуриенты испытали особые сложности с поступлением. 11 августа — в последний день, когда на сайте выбранного вуза можно было оставить согласие на зачисление, — на сайтах учебных заведений произошел ажиотаж, абитуриенты стали переходить из вуза в вуз, интернет-страницы висли, и в итоге многие потенциальные студенты с высокими баллами ЕГЭ не смогли сделать решающий «клик» и так и не попали ни в один вуз.