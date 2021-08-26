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В подмосковном доме отдыха дети надышались пороховыми газами от фейерверков

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В подмосковном доме отдыха 10 детей надышались пороховыми газами от фейерверков, сообщили 26 августа в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Московской области.

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«По предварительной информации, 10 детей в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха, расположенных в Истринском городском округе, куда они прибыли на сборы школы танцев», — говорится в сообщении.

В настоящее время здоровью детей ничто не угрожает, отметили в пресс-службе.

По информации kp.ru, инцидент произошел на территории курорта «Новая Истра», который находится недалеко от самого города Истры.

После запуска фейерверка по территории пансионата расползлось большое количество дыма, после чего шестеро подростков обратились за медицинской помощью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 23 августа, сообщалось об отравлении 22 детей в лагере в Ленинградской области, подростки пожаловались на высокую температуру, рвоту и тошноту.

Было принято решение распустить детей по домам, несмотря на то что они должны были находиться в лагере еще неделю. При этом родители никакой компенсации не получили.

В региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили поступление жалобы от пострадавших. Там сказали, что выясняют обстоятельства случившегося.

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