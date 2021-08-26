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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Новосибирске
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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Новосибирске

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Прокуратора организовала проверку по факту ДТП с микроавтобусом и фурой в Новосибирске, где пострадали семь человек. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как добавили в прокуратуре, в числе пострадавших также несовершеннолетняя девушка. Теперь ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения (в части соблюдения дорожных условий) и безопасности осуществления пассажирских перевозок

«Предварительно установлено, что ночью 26 августа на Гусинобродском шоссе произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса «Форд-Транзит», двигавшегося из Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево. В автобусе находились 10 пассажиров и багаж», — говорится в сообщении.

После ДТП шесть человек обратились за медпомощью, в том числе 65-летний водитель автобуса. Из них госпитализированы четверо, среди них девочка 2003 года рождения.

Водителя извлекли из кабины при помощи гидравлического инструмента. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что предварительной причиной ДТП в Дзержинском районе Новосибирска является выезд микроавтобуса на встречную полосу на участке дороги, где действовал запрет на обгон.

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