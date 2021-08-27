В МИЦ «Известия» говорят о безопасности в преддверии Дня знаний. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Безопасность образовательных учреждений в преддверии учебного года». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как будет осуществляться охрана образовательных заведений в новом учебном году? Планируются ли тематические обучающие мероприятия? Каковы результаты мониторинга образовательных учреждений в преддверии 1 сентября? Какие методические рекомендации и санитарные меры необходимо будет соблюдать? Какие меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений предприняты в преддверии учебного года рассказывают: