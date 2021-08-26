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Участковый объяснил убийство медведя на территории школы под Красноярском

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Лейтенант полиции Тимур Корнаухов рассказал «Известиям», почему ему пришлось стрелять в медведя, который забрел на территорию школы в селе Белый Яр Красноярского края.

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Инцидент произошел 26 августа. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение, что по селу бродит медведь. Участковый Корнаухов и государственный инспектор охотнадзора, прибыв на место, отогнали животное в лес. Однако спустя несколько часов медведь оказался на территории сельской школы.

«Мы попытались отогнать его, но на звуки сигнала медведь не реагировал, вел себя агрессивно, бросился в сторону находящихся рядом людей. <...> Я произвел три выстрела», — сообщил полицейский.

В региональном главке МВД уточнили, что лейтенант полиции действовал в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 федерального закона «О полиции», согласно которому сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан.

В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее, 27 июля, медведь напал на группу туристов из Москвы в национальном парке «Ергаки» Красноярского края. Один человек погиб, трое спаслись.

Туристы приехали в «Ергаки», чтобы совершить спортивный поход, во время которого путешественники подтверждали свою категорию. Хищник напал на группу, когда туристы разбили лагерь для ночлега.

В июне там же произошла еще одна трагедия. В результате нападения медведя погиб 16-летний подросток. Мужчина, который был в числе искавших юношу, был впоследствии ранен этим же диким животным.

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