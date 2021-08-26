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Сиделку пансионата в Реутове арестовали по делу об издевательстве над постояльцами

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Подозреваемая в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых «Олимпия хаус» в подмосковном Реутове сиделка арестована. Об этом сообщили в четверг, 26 августа, в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

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«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая, являясь санитаркой, допускала в отношении подопечных жестокое обращение. В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном.

23 августа сообщалось, что сотрудница пансионата «Олимпия хаус» в Реутове ушла сразу после того, как ей продемонстрировали ролик, где она избила тряпкой пожилого постояльца.

Сотрудники ГУ МВД по Московской области начали проверку после опубликованных в Сети кадров из пансионата. На записи постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.

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