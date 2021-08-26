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На Украине выявили еще 1,5 тыс. случаев коронавируса

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За минувшие сутки на Украине зарегистрировали еще 1581 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе 104 случая у детей и 38 случаев у медработников. Об этом 26 августа сообщило министерство здравоохранения страны.

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Отмечается, что за последний день в стране от последствий инфекции скончались 45 человек, выздоровели после инфицирования 1269 граждан.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что Варшава передала Киеву 650 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca. Украина также получила средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Оборудование передадут больницам страны.

На Украине началась новая волна коронавируса, пик которой ожидается в сентябре-октябре, заявил 19 августа врач-иммунолог Андрей Волянский. По его словам, смягчить волну можно, однако она точно будет связана со штаммом коронавируса «Дельта».

Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. Используется несколько вакцин от коронавирусной инфекции: Covishield Oxford от компании AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech. С 18 апреля в стране начали использовать вакцину Pfizer, с 26 апреля — Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, вакцина Moderna стала доступна украинцам с 22 июля.

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