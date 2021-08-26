Посол России оценил перспективы российско-британских отношений

Москва не будет настаивать на улучшении отношений с Лондоном, если Великобритания к этому не готова. Об этом в четверг, 26 августа, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

«Я стараюсь сделать все, что в моих силах, потому что я посол. Но я не настаиваю, если Великобритания не готова к этому. Только пару дней назад министр [глава МИД Великобритании Доминик Раб] заявил, что ему неудобно обсуждать с Россией Афганистан. Если Великобритания не готова, то мы не настаиваем», — заявил посол в интервью программе HARDTalk на телеканале BBC.

Дипломат также сообщил, что сожалеет из-за отсутствия диалога России и Великобритании по кибербезопасности.

«Я сожалею, что у нас не было такого диалога с Великобританией, потому что Великобритания пока предпочитает это делать через газеты. Если у вас обвинения по этому поводу, то мы готовы разбираться с этим профессионально, но не через прессу», — заключил Келин.

Москва 9 августа закрыла въезд в Россию ряду граждан Великобритании в качестве ответной меры на действия Лондона.

В МИД Великобритании сообщили, что закрытие въезда в Россию ряду британских граждан является необоснованным шагом, вызывающим сожаление.

Как сообщалось, британское правительство в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против россиян из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике.

О том, что 14 граждан России попали под новые британские санкции, сообщалось 26 апреля. Указанным россиянам запретили въезд в Великобританию, а их активы были заморожены.