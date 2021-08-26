В России за сутки выявили 19 630 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 19 630 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 26 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Москве (1712), Московской области (1301). За сутки 19 661 пациент выздоровел, зафиксировано 820 летальных исходов в связи с последствиями коронавируса.

Всего за время пандемии в стране выявили 6 824 540 случаев заболевания, выздоровели 6 092 818 человек, умерли 179 243.

26 августа врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что курение и алкоголь способны усилить процесс образования тромбов при заболевании COVID-19.

По словам врача, при коронавирусе после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. Кроме того, он отметил, что если у курильщика есть проблемы со здоровьем, то инфекция будет протекать тяжелее.

В тот же день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что поражение нервной системы может встречаться и после легкой формы коронавируса.

Эксперт указала, что если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы.

25 августа Минздрав назвал условие улучшения прогноза по ситуации с COVID-19 в России. Как отметили в пресс-службе ведомства, ситуация с коронавирусом в России может быть улучшена, если граждане страны будут активнее прививаться.

В России с января проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», первая в РФ и мире вакцина от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

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