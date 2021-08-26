В РФ в этом году вырос средний срок ипотеки

В РФ в этом году резко вырос средний срок ипотеки по сравнению с прошлым годом. Для новостроек показатель увеличился на два года. В среднем срок займов составил 20,9 года. Для рынка вторичного жилья срок вырос на 2,5 года, до 20 лет. Тенденция берет начало в 2016-м, когда значения не превышали в среднем 15 лет, сообщает телеканал «Известия». В 2021 году выросли ипотечные ставки, заемщики снижали ежемесячный платеж. Таким образом покупатели компенсировали подорожание жилья. Сроки по автозаймам выросли с 3,8 года до 4,5 года Потребительские кредиты стали брать на срок до 3,9 года, тогда как ранее этот показатель составил 3,5 года.

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