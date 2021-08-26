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Врач назвал причину образования тромбов во время COVID-19

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Усилить процесс образования тромбов при коронавирусной инфекции может употребление алкоголя и курение. Об этом 26 августа рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков

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Врач отметил, что при коронавирусной инфекции разброс дозы алкоголя между «терапевтической и токсической» очень мал. Употребление алкоголя при COVID-19 способствуют сгущению крови и усиливает тромбообразование, добавил Поздняков.

«Конкретно при COVID-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также вызывая достаточно мощный процесс тромбообразования. Соответственно, употребление алкоголя может усилить этот процесс и утяжелить течение болезни, вплоть до образования тромбов, ведущих к фатальному результату», — заявил Поздняков «РИА Новости».

По словам Позднякова, после начала распространения коронавируса ходил слух о том, что у курильщиков риск заболеть меньше. Медик отметил, что если у курильщика есть проблемы со здоровьем, то инфекция будет протекать тяжелее.

«Масштабных исследований по его проверке не проводилось. В любом случае, превалирующий сейчас в мире «дельта»-штамм заражает всех одинаково — и курящих, и некурящих», — добавил медик.

Ранее, 15 августа, ученые сообщили, что гранатовый сок, какао и свежезаваренный липовый чай способствуют снижению риска тромбоза, который является одним из самых серьезных последствий COVID-19.

В тот же день главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова рассказала, что после перенесенного коронавируса рекомендуется придерживаться здорового образа жизни. Так, эксперт рекомендует правильно питаться, много отдыхать и соблюдать здоровый режим сна.

До этого, 10 августа, японские ученые пришли к выводу, что отказ от курения может повысить индивидуальную эффективность вакцины от коронавируса.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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