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В Армении заявили о блокировании Азербайджаном участка дороги в Иран

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Служба национальной безопасности Армении обвинила Баку в блокировании участка ведущей в Иран дороги между армянскими городами Капан и Горис. Об этом в четверг, 26 августа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства

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«Примерно в 23.00 (22.00 мск — Ред.) 25 августа азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар — Шурнух межгосударственной автодороги Капан - Горис (в Сюникской области Армении — Ред.). Находящиеся на указанном участке транспортные средства эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги, восстановлению движения людей и транспортных средств», — приводят «РИА Новости» сообщение ведомства.

17 августа в Москве прошло заседание трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросам Нагорного Карабаха. В ходе встречи они обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления от 11 января 2021 года.

29 июля глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о намерении обсудить с Россией вопрос о размещении опорных пунктов пограничников РФ на границе Армении и Азербайджана. Он счел нестабильной обстановку на границе и предложил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разместить вдоль армяно-азербайджанской границы мониторинговую миссию.

22 июля занимавший должность и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Карабахе. В ходе переговоров стороны тогда обсудили перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

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