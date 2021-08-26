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Источник сообщил о признании подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

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Мужчина, которого подозревают в убийстве 8-летней девочки в Тюмени, сознался в преступлении. Об этом 25 августа сообщил Telegram-канал «Тюмень № 1».

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«Мужчина, которого подозревают в убийстве [девочки], сознался в преступлении. К другим пропавшим детям насильник не имеет отношения», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В среду подозреваемого задержали. В тот же день МВД публиковало видео с допроса подозреваемого в убийстве. На опубликованных кадрах мужчину, чье лицо скрыто, просят представиться, назвать год рождения, адрес проживания и место работы. На вопрос о том, за что его задержали, мужчина отвечает: «За убийство несовершеннолетней».

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

В МВД отметили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми с тела убитой школьницы, добавляет «Газета.ру». Кроме того, уточнялось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

В настоящее время о задержанном известно то, что с 2009 по 2011 год он работал в милиции в звании сержанта. Последнее время работал на мебельной фабрике. Проживал мужчина недалеко от дома своей жертвы.

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