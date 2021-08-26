Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19

Поражение нервной системы может встречаться и после легкой формы COVID-19. Об этом в четверг, 26 августа, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19», — приводит «РИА Новости» слова Пшеничной.

По словам специалиста, если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы.

«Другой путь проникновения — через гематоэнцефалический барьер — связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг», — объяснила инфекционист.

Пшеничная отметила, что влияние на работу головного мозга может оказывать кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах заболевания, микротромбозы.

25 августа врач-эпидемиолог Эдуард Шунков сообщил, что использование кондиционера в помещении, в котором находится заболевший COVID-19 человек, создает риск передачи инфекции всем присутствующим.

По словам специалиста, кондиционеры и вентиляторы способствуют активному перемещению вирусных частиц по воздуху.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.