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Четыре человека погибли в результате поджогов и стрельбы в штате Вашингтон

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Четыре человека, в том числе нападавший, погибли, и еще один пострадал в результате стрельбы и поджогов в округе Бентон в Вашингтоне, США. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил телеканал KEPR-TV со ссылкой на полицию.

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В полицию сообщили о стрельбе и нескольких поджогах, прибывшие на место служители порядка обнаружили мужчину с двумя огнестрельными ранениями и два горящих дома. В одном из домов обнаружили тело. Полиция полагает, что подозреваемый виновен еще в нескольких пожарах в округе.

Затем правоохранители нашли грузовик подозреваемого. Из автомобиля последовали выстрелы, полицейские открыли стрельбу в ответ. Затем грузовик загорелся. Когда огонь потушили пожарные, внутри обгоревшей машины они обнаружили неопознанное тело.

Внутри еще одного дома обнаружили еще двоих погибших. Вероятно, подозреваемый причастен к их убийству.

По меньшей мере один человек погиб, еще один был госпитализирован в госпиталь «Сент-Элизабет» в результате стрельбы в американском городе Янгстауне, штат Огайо во вторник, 24 августа.

Полиция Янгстауна подтвердила смерть одного человека в результате стрельбы. Его гибель расследуется как убийство.

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