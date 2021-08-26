В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Новогодние каникулы для работающих пенсионеров предложил продлить депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее письмо парламентарий отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — говорится в тексте письма, часть которого 26 августа публикует RT.

В обращении Федоров также отметил, что распространение коронавируса в течение 2021 года продолжается, а особую опасность COVID-19 представляет именно для пожилых людей.

Депутат ГД указал, что работающие пенсионеры каждый день пользуются общественным транспортом, находятся в трудовом коллективе и продолжают выполнять трудовые обязанности, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 4 июня, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что количество праздничных дней в стране нужно уменьшить. По словам Кудрина, с точки зрения ВВП страны, чем больше рабочих дней в месяце или в году, тем больше ВВП.

Тогда же Котяков заявил, что в 2021 году 31 декабря выпадает на субботу и будет выходным, поэтому россиян ждут девять дней новогодних каникул. Позже он отметил, что ведомство рассмотрит возможность сделать последний день года постоянным выходным.