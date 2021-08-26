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В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

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Новогодние каникулы для работающих пенсионеров предложил продлить депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее письмо парламентарий отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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«В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — говорится в тексте письма, часть которого 26 августа публикует RT.

В обращении Федоров также отметил, что распространение коронавируса в течение 2021 года продолжается, а особую опасность COVID-19 представляет именно для пожилых людей.

Депутат ГД указал, что работающие пенсионеры каждый день пользуются общественным транспортом, находятся в трудовом коллективе и продолжают выполнять трудовые обязанности, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 4 июня, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что количество праздничных дней в стране нужно уменьшить. По словам Кудрина, с точки зрения ВВП страны, чем больше рабочих дней в месяце или в году, тем больше ВВП.

Тогда же Котяков заявил, что в 2021 году 31 декабря выпадает на субботу и будет выходным, поэтому россиян ждут девять дней новогодних каникул. Позже он отметил, что ведомство рассмотрит возможность сделать последний день года постоянным выходным.

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