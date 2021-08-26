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Участковый застрелил медведя на территории школы под Красноярском

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Лейтенант полиции из табельного пистолета застрелил медведя, который забрел на территорию школы в селе Белый Яр в Красноярском крае. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе МВД региона.

В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в селе бродит медведь. По вызову отправились участковый Тимур Корнаухов и государственный инспектор охотнадзора. Вместе они отогнали медведя в лес. Однако спустя несколько часов дикое животное оказалось на территорию сельской школы.

«Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Лейтенанту полиции в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О полиции» пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное», — сообщили в краевом главке.

Корнаухов сделал три выстрела. Никто из жителей населенного пункта не пострадал.

Это не первое агрессивное поведение медведей в регионе. 27 июля медведь напал на группу туристов из Москвы в национальном парке «Ергаки». Один человек погиб, троим удалось спастись.

Туристы приехали в «Ергаки», чтобы совершить спортивный поход, во время которого путешественники подтверждали свою категорию. Хищник напал на группу, когда туристы разбили лагерь для ночлега..

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