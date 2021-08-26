Специалисты из Таиланда создали робота для увеличения производства вакцин

Специалисты из Таиланда разработали специальную машину, которая позволит увеличить производство вакцины от коронавируса на 20%. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Reuters.

Машина извлекает содержимое из флаконов с препаратом без потери вещества, что позволяет увеличить производство вакцин от COVID-19.

В настоящий момент технология работает только на препарате AstraZeneca. По словам исследователей, при условии государственной поддержки возможно производство нескольких десятков прототипов робота, что способствует наращиванию темпов вакцинации в Таиланде, и соответственно, решению проблемы, в которой страна сильно отстает: в настоящий момент привито только 9% населения страны.

Стоимость робота для увеличения объемов вакцин от коронавируса оценивается в $80 тыс.

«Дополнительные 20%, которые мы получаем, означают, что если у нас есть AstraZeneca для миллиона человек, то эта машина может увеличить количество доз. Вакцину получат уже 1 млн 200 тыс. граждан», — цитирует ведущего научного сотрудника исследовательского центра Ютамаса Ратанарапорна «Хабар 24».

Он также отметил, что новая разработка значительно облегчит работу медицинского персонала.

Ранее, 25 августа, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что предстоящие три месяца имеют исключительно важное значение для выработки мер по подготовке и реагированию на будущие пандемии. Он напомнил: в сентябре начнется сессия Генеральной Ассамблеи ООН, а также саммит «группы двадцати» (G20) в октябре и специальная сессия ВОЗ спустя месяц, в ноябре.