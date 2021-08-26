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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Новосибирске

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Предварительной причиной ДТП в Дзержинском районе Новосибирска является выезд микроавтобуса на встречную полосу на участке дороги, где действовал запрет обгона, сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области в четверг, 26 августа.

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«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово», — говорится в сообщении.

Столкновение произошло 26 августа около 01:26 по местному времени (в 21:26 мск 25 августа) на Гусинобродском шоссе. Микроавтобус двигался со стороны города Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево, в нем находились 10 пассажиров и багаж. В результате шесть человек обратились за медпомощью, в том числе 65-летний водитель автобуса. Из них госпитализированы четверо, в том числе девочка 2003 года рождения.

Водителя извлекли из кабины при помощи гидравлического инструмента. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Личности и характер травм у остальных пострадавших устанавливаются.

Пожарные отключили на месте происшествия автомобильные аккумуляторы, чтобы предотвратить возможность возникновения возгорания. Разлива топлива не произошло.

25 августа в Москве столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. ДТП произошло на улице Юных Ленинцев у дома 34 в районе Кузьминки. Столкнулись два автомобиля, один из которых в результате опрокинулся на крышу. Второе транспортное средство также получило повреждения.

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