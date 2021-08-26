Прямой эфир
Мир
Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь позывного
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Новосибирске пострадали семь человек
Происшествия
В Рязани из горящего дома эвакуировали 80 человек
Общество
Свыше 26 тыс. заявок на поиск пропавших людей поступило в «ЛизаАлерт» в 2021 году
Экономика
Группа «Аэрофлот» запустит продажи готовой еды в микромаркетах
Общество
Правительство поддержало штрафы для неаттестованных гидов
Мир
Facebook создаст комиссию по информационной политике в период выборов
Мир
Посол РФ предостерег Лондон от повторения провокаций у берегов Крыма
Общество
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени задолжал банкам 2 млн рублей

Эксперт предостерегла от чрезмерного потребления фруктов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нутрициолог Дарья Савельева объяснила опасность стремления наедаться фруктами впрок.

С жиром бесятся: какие диеты чаще всего ищут россияне в интернете
Не все способы похудения работают так, как обещает реклама

В беседе с радио Sputnik в четверг, 26 августа, специалист отметила, что привычка съесть в последний месяц лета больше овощей и фруктов нового урожая может быть опасной для здоровья.

Как пояснила Савельева, количество фруктов во время сбора урожая на продажу растет, падают цены, а это мотивирует людей «наесться впрок», пока не завершился сезон. Между тем важно помнить о чувстве меры.

«Люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес и в животе начинает бурчать», — приводит слова нутрициолога телеканал «Звезда».

Савельева добавила, что фрукты полезны в любое время года, но потреблять их стоит в разумных количествах. Например, не нужно есть более одного-двух яблок в день из-за высокого содержания сахара. Всего в сутки лучше ограничить потребление ягод и фруктов до 200 г.

О дневной норме потребления яблок 19 августа рассказала и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. По ее словам, она составляет до 300 г в день в конце лета — начале осени. В зимний, весенний период достаточно 100 г яблок. Чтобы не перегружать пищеварение, яблоки лучше есть в первой половине дня, в крайнем случае не позднее полдника.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021