Эксперт предостерегла от чрезмерного потребления фруктов

Нутрициолог Дарья Савельева объяснила опасность стремления наедаться фруктами впрок.

В беседе с радио Sputnik в четверг, 26 августа, специалист отметила, что привычка съесть в последний месяц лета больше овощей и фруктов нового урожая может быть опасной для здоровья.

Как пояснила Савельева, количество фруктов во время сбора урожая на продажу растет, падают цены, а это мотивирует людей «наесться впрок», пока не завершился сезон. Между тем важно помнить о чувстве меры.

«Люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес и в животе начинает бурчать», — приводит слова нутрициолога телеканал «Звезда».

Савельева добавила, что фрукты полезны в любое время года, но потреблять их стоит в разумных количествах. Например, не нужно есть более одного-двух яблок в день из-за высокого содержания сахара. Всего в сутки лучше ограничить потребление ягод и фруктов до 200 г.

О дневной норме потребления яблок 19 августа рассказала и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. По ее словам, она составляет до 300 г в день в конце лета — начале осени. В зимний, весенний период достаточно 100 г яблок. Чтобы не перегружать пищеварение, яблоки лучше есть в первой половине дня, в крайнем случае не позднее полдника.