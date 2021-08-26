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Жертвами наводнения в Венесуэле стали как минимум 20 человек

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Как минимум 20 человек погибли в штате Мерида на западе Венесуэлы в результате наводнений и схода селей из-за проливных дождей. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в Europa Press.

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Наводнение разрушило более 1,2 тыс. домов, есть пропавшие без вести, их поиск продолжается. Несколько городов остались без электричества, так как паводковые воды повредили трансформаторы. Власти работают над восстановлением телефонной связи в некоторых районах.

У государства нет таких ресурсов, чтобы оказать помощь всем пострадавшим районам. Губернатор штата Рамон Гевара в Twitter поручил специалистам по инфраструктуре работать с правительством в Каракасе над ремонтом зданий и дорог.

Также он дал указание об открытии пункта сбора гуманитарной помощи в центре города Мерида. Там люди получают воду, продукты питания, одежду и одеяла. В наиболее пострадавшие места направили медработников.

Кроме того, губернатор штата призвал не политизировать ситуацию.

«Давайте постараемся не делать это политическим или идеологическим», — сказал Гевара и добавил, что следует «искать решения этой проблемы совместно».

Во вторник, 24 августа, стало известно, что десятки жителей коммуны Пиньян на юго-востоке Франции эвакуированы из домов из-за сильнейшего наводнения в регионе.

Около 140 пожарных и спасателей находятся на месте, для того чтобы помочь населению, столкнувшемуся с последствиями непогоды.

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