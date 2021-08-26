Жертвами наводнения в Венесуэле стали как минимум 20 человек

Как минимум 20 человек погибли в штате Мерида на западе Венесуэлы в результате наводнений и схода селей из-за проливных дождей. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в Europa Press.

Наводнение разрушило более 1,2 тыс. домов, есть пропавшие без вести, их поиск продолжается. Несколько городов остались без электричества, так как паводковые воды повредили трансформаторы. Власти работают над восстановлением телефонной связи в некоторых районах.

У государства нет таких ресурсов, чтобы оказать помощь всем пострадавшим районам. Губернатор штата Рамон Гевара в Twitter поручил специалистам по инфраструктуре работать с правительством в Каракасе над ремонтом зданий и дорог.

Также он дал указание об открытии пункта сбора гуманитарной помощи в центре города Мерида. Там люди получают воду, продукты питания, одежду и одеяла. В наиболее пострадавшие места направили медработников.

Кроме того, губернатор штата призвал не политизировать ситуацию.

«Давайте постараемся не делать это политическим или идеологическим», — сказал Гевара и добавил, что следует «искать решения этой проблемы совместно».

Во вторник, 24 августа, стало известно, что десятки жителей коммуны Пиньян на юго-востоке Франции эвакуированы из домов из-за сильнейшего наводнения в регионе.

Около 140 пожарных и спасателей находятся на месте, для того чтобы помочь населению, столкнувшемуся с последствиями непогоды.

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