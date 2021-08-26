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Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь позывного

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Девочку, родившуюся на борту американского самолета во время эвакуации из Афганистана, назвали в честь позывного воздушного судна. Об этом в среду, 25 августа, сообщил генерал ВВС США Тод Уолтерс, курирующий Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов (EUCOM).

По его словам, военные пообщались с родителями девочки, появившейся на свет на борту C-17.

«Они назвали маленькую девочку Рич. И они сделали это, потому что позывной самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был Рич», — приводит слова генерала телекомпания CNN.

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Как сообщило командование ВВС США 22 августа в Twitter, во время родов у женщины возникли осложнения, и командир воздушного судна снизил высоту, чтобы увеличить давление воздуха на борту. Это помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери. Девочка появилась на свет в грузовом отсеке, спустя несколько минут после посадки.

Маму и новорожденную доставили в военный госпиталь в Ландштуле (Рейнланд-Пфальц).

Ранее в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных США — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенными Штатами было вывезено 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа Вашингтон отдаст приоритет вывозу американских военнослужащих и военного оборудования.

24 августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты ожидают, что боевики радикального движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) не будут мешать желающим эвакуироваться афганцам.

В ходе онлайн-встречи G7 ранее в этот день Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ранее во вторник заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

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