Синоптики пообещали необычно теплую погоду в Центральной России

В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с пятницы, 27 августа, температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом в среду, 25 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как заявил метеоролог в беседе с ТАСС, на всей территории ЦФО прогнозируется температура воздуха выше нормы на 4–5 градусов.

В Москве и области, согласно прогнозам, днем в пятницу ожидается +23…+25 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до показателей в +13…+15 градусов. Теплая погода продержится в ЦФО до конца недели, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее 26 августа синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг, 26 августа. По прогнозам синоптиков, в столице будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и до +20 градусов. В Подмосковье ожидается до +21 градуса. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.